Süper Kaos

Avrupa futbolunda yıllardır konuşulan 'Süper Lig' önceki gece resmen kuruldu. 15 kurucu kulüpten 12'sinin belli olduğu organizasyonun amaçları da açıklandı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez aynı zamanda Avrupa Süper Ligi'nin de başkanı oldu. Yapılan açıklamada 15 kurucu takımın her sezon mücadele edeceği organizasyonda diğer 5 ekip yıllık performansa göre her sene değişecek. Avrupa'da futbolu sarsan açıklamada kurucu kulüplerin birkaç yıldır Avrupa Kupaları'ndaki maçların kalitesini ve yoğunluğunu düşündüğünün altı çizildi.

DÜZENLİ REKABET

Futbolda tarihi gecede alınan karar açıklanırken en önemli nedenlerinden biri de hem kulüpler hem de oyuncular için düzenli rekabet faktörü öne çıkarıldı. Böylece üst düzey kulüpler artık Avrupa arenasında 'küçük' tabir edilen takımlarla maç yapmayacak. Bu takımın süper yıldızları da sürekli birbirleriyle mücadele edecek. Tabii ki bu organizasyonun asıl amacı dev kulüplerin daha da zenginleşmesi. Ilk etapta kurucu takımlara toplamda 3.5 milyar euro gibi çılgın bir rakam dağıtılacak. Finans desteği ABD şirketi JP Morgan tarafından sağlanacak.

G.SARAY VE F.BAHÇE NABIZ YOKLUYOR

Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den bir kulübün katılıp katılmayacağı merak konusu. İngiliz basınında kurucu ekiplerin yanı sıra Avrupa'da UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmış Galatasaray'ın da bu ligde yer alabileceği haberlerine yer verildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un da projenin kurucu ortaklarından Juventus'un başkanı Agnelli ile hem iş ortağı hem de yakın dost olması sarı-lacivertlileri de bu organizasyona yaklaştırıyor.

NEVILLE: ACIMASIZ CEZALAR ALSINLAR

Avrupa Süper Lig'ne en sert tepkilerden bir ide birliğin kurucularından olan Manchester United'ın efsane isimlerinden Phil Neville'dan geldi. Neville "Buna katılan kulüplerin tüm puanlarını sileceksin. Şampiyonluklarını ellerinden alacaksın. Ligden düşüreceksin. Paralarını ellerinden alacaksın.Acımasızca cezalandıracaksın" dedi.

DÜNYA KUPASI YASAĞI

UEFA Başkanı Alekansder Ceferin beklenilen sert yasakları açıkladı. Buna göre Avrupa Süper Ligi takımlarında forma giyen oyuncular Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formalarını giyemeyecekler. Ceferin "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Hepimiz, bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz." dedi.

1.5 MILYAR EURO FAZLA

Avrupa Süper Ligi'nin ana kuruluş amacı para. Şampiyonalar Ligi'nde toplam 2 milyar euro. dağıtılıyor. Kupayı kaldıran takım 200 milyon euro kazanıyor. Yeni kurulan Avrupa Ligi'nde ise 15 kurucu takıma 3.5 milyar euro dağıtılacak. Barcelona Kulübü ise yaptığı açıklamada gelirin kısa süre içinde 10 milyar euro seviyesine çıkacağını belirtti.

12 kulübün futbolu sarsan açıklamasının ardından dün herkes aynı pankartı paylaştı. Tunus ekibi Africain taraftarlarının 2017 yılında PSG ile oynanan hazırlık maçında açtıkları "Fakirler yarattı, zenginler çaldı" pankartı sosyal medyada sık sık paylaşıldı.

SİR'DEN TEPKİ: GELENEKLERE AYKIRI

Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından Alex Ferguson da proje karşıtı isimlerden biri. Sir unvanlı efsane futbol adamı "Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun 70 yıllık tarihinden uzaklaşmak demektir. Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'ndeki final gecelerimiz her zaman en özeliydi" ifadelerini kullandı.

KURUCU KULÜPLER:

Arsenal M. United M. City Chelsea. Liverpool Tottenham Milan İnter Juventus A.Madrid Barcelona R. Madrid

AVRUPA SÜPER LİG'NİN FORMATI NASIL OLACAK?

20 takımlı bir lig olarak tasarlandı. * 12'si belli 15 kurucu üyesi olacak. * 15 takım düzenli şekilde yer alacak. * Diğer 5 takım yıllık performansa göre seçilecek. * Toplam 20 takım 2 gruba ayrılacak * Deplasmanlı lig usülü turnuva oynanacak. * Gruplarını ilk 3'te bitiren 6 takım çeyrek finale yükselecek. * 4. Ve 5. sırada bitiren 4 takım play-off'a kalacak. * Çeyrek finaller ve finallerden 2 takım daha gelecek. * Grupların ardından 8 takım eleme turu oynayacak. * Takımlar kendi liglerinde de boy göstereceği için maçlar hafta arası oynanacak.

TFF: KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Şu ifadelere yer verildi: Bu anlamsız teşebbüs dünya futbolunun geleceğini tamamen tehlikeye atar. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır.

WENGER: KÖTÜ FİKİR

Arsene Wenger projeyi desteklemediğini söyledi. Wenger "Avrupa Süper Ligi kötü bir fikir. Futbol birlik içinde kalmalı. Bu fikrin fazla ileri gideceğini sanmıyorum" diye konuştu.

PODOLSKI: BU PROJE İĞRENÇ

Podolski de Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan cephede yer aldı. Poldi "Futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur. Taraftarlar ve herkes içindir. Bu proje iğrenç! Adil değil! Temsil ettiğim kulüpleri orada görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

MESUT DA KARŞI

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil de Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına anlam veremediğini söyledi. Ligin kurucu takımlarından olan Real Madrid ve Arsenal formalarını giyen tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada alınan bu kararın doğru olmadığını savundu. Mesut sürekli büyük maç izlemenin insanların sıkacağını kaydetti. İşte Mesut'un mesajı: "Çocuklar Dünya Kupası'nı ve Şampiyonalar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler. Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi de her hafta değil yılda birkaç kez olursa çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar."