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Eski milli futbolcu toprağa verildi

'da 2, 'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen  geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. 71 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Müjdat Yalman, Karşıyaka Mezarlığı’da toprağa verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:59
Eski milli futbolcu Müjdat Yalman toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski milli futbolcu toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Müjdat Yalman, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Yalman'ın cenazesine (TÜFAD) Başkanı , Başkan Yardımcısı , Ankaragücü çalışanları ve altyapı antrenörleri ile Yalman'ın ailesi katıldı.

'da 2, 'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen Müjdat Yalman, 'nde futbol oynadı. 1992 yılında olan 'ın teknik kadrosunda yer alan Yalman, başta MKE Ankaragücü olmak üzere çok sayıda takımda teknik direktörlük yaptı. Yalman, TÜFAD başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.


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