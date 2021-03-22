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Alt liglerden haberler (26.02.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Alt liglerden haberler (26.02.2021)

İlk 6 için şartları zorlayan Bursaspor, depslasmanda karşılaştığı 'u ?-? yenerek deplasman galibiyet özlemini dindirdi. Son üç dış saha maçını kaybeden Timsahlar, Adana'da Emirhan, Burak ve Berat'ın golleriyle galibiyete ulaşırken puanını 40'a yükseltti.

BAN-BAN'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
. Lig'de , 2-0 geriye düştüğü maçta 'u 3-2 mağlup etti. 7 dakikada iki şok gol yiyen bordo- beyazlılar, 45+2'de farkı bire indirdi: 2-1. 53'te Abdurrahim ve 90+6'da Samet'in (k.k) golleriyle kazanan Ban- Ban, 38 puana çıktı.

YARENLER SON NEFESTE
TFF 1. Lig'in 27. haftasında , 'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 14'te Kassongo'yla öne geçen Yarenler, 29'da Pedersen'in golüne engel olamadı: 1-1. 90+1'de Marlon'la galibiyete uzanan Boluspor, 32 puana yükselerek ateş hattından uzaklaşmayı başardı.

AKİGO'YA KEÇİÖREN FRENİ
TFF 1. Lig'de play-offf mücadelesi veren , düşme hattındaki Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı Delarge'nin golüyle geride kapatan başkent ekibi, Eze'yle 3 puanı kaptı. Rakibinin iki haftalık serisine son veren Keçiören, 46 puana yükselirken, Akigo 25'te kaldı.

ÖZLEMİ BİTİRECEĞİZ
Samsunspor'u 2-0 yenerek 1üç haftalık özlemine son veren Giresunspor'un yöneticisi Ercan Ayhan, "Hedef, 44 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürmek" dedi.

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