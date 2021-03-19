Son dakika spor haberi: FIFA'dan tarihi karar! VAR sistemi...

Spor Toto Süper Lig ve dünya futbolunda herkesin tartıştığı VAR yani Video Asistan Hakem sistemi konusunda FIFA radikal bir hazırlık üzerinde duruyor. Dünya futbolunun patronu, özellikle ofsayt kararlarında yaşanan karmaşa ve tartışmaları tamamen bitirmek istiyor.

Bunun için de VAR konusunda yeni bir teknoloji üzerinde duruluyor. Daily Mail'de yer alan özel haberde, FIFA'nın VAR için 'yapay zeka' üzerinde projeler hazırladığı ifade edildi.