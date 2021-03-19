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Son dakika spor haberi: 'dan tarihi karar! ...

Son dakika spor haberi... , (VAR) sistemiyle birlikte gelen ofsayt tartışmalarını kökten bitirmek üzere harekete geçti. Bu yönde yapılan çalışmalar sonrası yapay zeka konusunda sona gelen FIFA, yapılan geliştirmeler sonrası herkesin şikayetçi olduğu konusunu geliştirilen yeni teknolojiyle çözmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 11:34
Son dakika spor haberi: FIFA'dan tarihi karar! VAR sistemi...

Spor Toto Süper Lig ve dünya futbolunda herkesin tartıştığı VAR yani Video Asistan Hakem sistemi konusunda radikal bir hazırlık üzerinde duruyor. Dünya futbolunun patronu, özellikle ofsayt kararlarında yaşanan karmaşa ve tartışmaları tamamen bitirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: FIFA'dan tarihi karar! VAR sistemi...

Bunun için de VAR konusunda yeni bir teknoloji üzerinde duruluyor. Daily Mail'de yer alan özel haberde, 'nın VAR için 'yapay zeka' üzerinde projeler hazırladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: FIFA'dan tarihi karar! VAR sistemi...

'nın planladığı bu yapay zeka çalışmasıyla ofsaytlar anında belirlenecek, kararlardaki gecikmeler azalacak ve tüm çizgiler özel bir teknoloji ile çizilecek. Geçtiğimiz ay da Katar'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bu sistem denenmişti.

Son dakika spor haberi: FIFA'dan tarihi karar! VAR sistemi...

Bu çalışmalarla ilgili başta Mark Clattenburg olmak üzere Premier Lig yönetimi görüşlerini bildirdi. Bu çalışmanın adalet açısından daha faydalı olacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: FIFA'dan tarihi karar! VAR sistemi...

YAPAY ZEKA ANI YAKALIYOR
Planlanan bu sistemdeki yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam olarak geçişin yapıldığı anı yakalıyor. Milliyet'te yer alan haber göre, böylece VAR, saniyeler içinde ofsayt veya ofsayt değil kararı vererek yardımcı hakemi uyarıyor.

Son dakika spor haberi: FIFA'dan tarihi karar! VAR sistemi...

OTOMATİK OLARAK BULUYOR
'nın uygulamaya sokacağı yapay zeka, gol atılabilecek en uzak vücut bölümünü de otomatik olarak buluyor. Bu çalışmayla tartışmaların son bulması hedefleniyor.

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