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Profesyonel liglerde galibiyeti olmayan takım kalmadı

. Lig'de 'un 'u mağlup etmesiyle 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerde 3 puan almayan ekip kalmadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:15
Profesyonel liglerde galibiyeti olmayan takım kalmadı

Ligde 22. haftaya son sırada giren , konuk ettiği 'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Eskişehirspor, ligdeki son galibiyetini geçen sezonun 21. haftasında 8 Şubat 2020'de karşısında 3-0'lık skorla elde etmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen sezon düşmenin kaldırıldığı ligde Eskişehirspor, bu sezon son sırada mücadelesini sürdürüyor.

PROFESYONEL LİGLERDE HER EKİBİN EN AZ 1 GALİBİYETİ VAR

'de 21, . Lig'de 18, Misli.com 2. Lig'de iki grupta 39 ve Misli.com 3. Lig'de dört grupta 67 takım olmak üzere toplam 145 takımın yer aldığı profesyonel liglerde galip gelemeyen son takım Eskişehirspor da 3 puanla tanıştı.

Eskişehirspor'dan önce galibiyeti olmayan ekiplerden Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'taki , 22. haftada 7 Şubat Pazar günkü mücadelede 'u 2-0 yenerek ilk galibiyetine imza atmıştı.

Bu 2 ekip gibi galibiyete geç ulaşan takımlardan , ilk 3 puanını 12. hafta mücadelesinde 12 Aralık 2020'de 'u 4-3 yenerek elde etmişti.

ekibinin 6. haftada ile yapacağı karşılaşma yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. 15 Aralık 2020'de oynanan müsabakayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

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