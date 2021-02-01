Haberler Futbol FIFA Başkanı Infantino: 2022 FIFA Dünya Kupası dolu statlarda oynanacak

Başkanı Infantino: dolu statlarda oynanacak

Başkanı , gelecek yıl 'da düzenlenecek olan 'nın tamamen seyircili oynanacağını açıkladı. İtalyan futbol adamı, gelecek yıla kadar corona virüsü pendemisinin ortadan kalkacağını düşündüklerini ve bu nedenle böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:51
FIFA Başkanı Infantino: 2022 FIFA Dünya Kupası dolu statlarda oynanacak

Başkanı , gelecek yıl 'da düzenlenecek 'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını bildirdi.

Infantino, (DSÖ) Genel Direktörü Dr. 'un 'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

2022 FIFA maçlarında tribüne taraftar alınıp alınmayacağına ilişkin Infantino, "Tam dolu statlarımız olacak. (Çünkü) O zamana kadar Kovid-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, Dünya Kupası'nın "tüm insanları birleştiren büyüsüne Katar'da yeniden tanıklık edeceklerine çok emin olduğunu" vurgulayarak, "Olmamız gereken yere geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.


SON DAKİKA