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Başkanı açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

Başkanı , son dönemde çok tartışılan kıl payı ofsayt pozisyonlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. VAR'ın çektiği çizgiye rağmen bazı pozisyonlarda kafalarda soru işareti kaldığını belirten futbolun patronu, ofsayt kuralında değişikliğe gidebileceklerini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 14:27
FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi birçok konuda dünyasına fayda sağlarken, ofsaytlar ise tartışılmaaya devam ediyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

VAR'da çekilen ofsayt çizgilerine rağmen özellikle kıl payı pozisyonlarda yaşanan tartışmalar kural koyucuları harekete geçirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

Konuya müdahil olan Başkanı , ofsayt kuralı ve yaşanan tarrtışmalar sonrası flaş bir açıklamada bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

Milliyet'in derlediği habere göre Başkanı, hücum eden tarafa avantaj sağlayacak şekilde ofsayt kuralının değiştirileceğinin işaretini verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

"VAR YÜZÜNDEN YAPMIYORUZ"
Infantino, "Ofsayt kuralı son 100 yılda evrim geçirdi. Ve şu an biz yine bu kuralı tartışıyoruz. Aslında bu tartışmayı VAR yüzünden yapmıyoruz. Hücum futbolunu geliştirmek için yapıyoruz.

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

Zaten ofsaytın evrimi de bu şekilde oldu. Kıl payı ofsaytın kaldırılmasının bu konuda faydası olabilir" diyerek kuralın değişeceğini dile getirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI
Bu konudaki son tartışma Galatasaray-Hatayspor maçındaki 3. golde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gole yan hakem bayrak kaldırırken, VAR'dan çekilen çizgi sonrası gol geçerli sayıldı. Verilen gol kararı sosyal medyada tartışma yarattı.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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