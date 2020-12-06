FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! Ofsayt kuralında flaş değişiklik

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi birçok konuda futbol dünyasına fayda sağlarken, ofsaytlar ise tartışılmaaya devam ediyor.

VAR'da çekilen ofsayt çizgilerine rağmen özellikle kıl payı pozisyonlarda yaşanan tartışmalar kural koyucuları harekete geçirdi.

Konuya müdahil olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, ofsayt kuralı ve yaşanan tarrtışmalar sonrası flaş bir açıklamada bulundu.

Milliyet'in derlediği habere göre FIFA Başkanı, hücum eden tarafa avantaj sağlayacak şekilde ofsayt kuralının değiştirileceğinin işaretini verdi.

"VAR YÜZÜNDEN YAPMIYORUZ"

Infantino, "Ofsayt kuralı son 100 yılda evrim geçirdi. Ve şu an biz yine bu kuralı tartışıyoruz. Aslında bu tartışmayı VAR yüzünden yapmıyoruz. Hücum futbolunu geliştirmek için yapıyoruz.

Zaten ofsaytın evrimi de bu şekilde oldu. Kıl payı ofsaytın kaldırılmasının bu konuda faydası olabilir" diyerek kuralın değişeceğini dile getirdi.