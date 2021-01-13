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Oliver Bierhoff'tan açıklaması! "Masaya oturursa..."

Son günlerde ismi ile anılan ve sarı-lacivertli formayı giymesi an meselesi olan için Almanya Futbol Federasyonu () Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff'tan açıklama geldi. Birehoff, Türk asıllı eski milli futbolcuları Mesut Özil ile aralarındaki buzların erimesini temenni ettiğini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:25
Oliver Bierhoff'tan Mesut Özil açıklaması! "Masaya oturursa..."

Bierhoff, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğinden bilgimiz var. Bundan bir buluşma çıkarsa ve herkes birlikte masaya oturursa, mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ile doğum gününde mesajlaştığını aktaran Bierhoff, onun da nazik bir cevap verdiğini kaydetti.

Yıldız futbolcu, 11 Ocak Pazartesi günü Twitter üzerinden, Başkanı 'den bir mektup aldığını açıklamıştı.

IRKÇI VE AYRIMCI SALDIRILAR ÜZERİNE MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI

'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya'nın kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ile 'ın yanı sıra 'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018'in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

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