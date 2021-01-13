Mesut Özil Çamlıca'daki villası için mimar tuttu!

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Elif Dürüst'ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul'a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvadı. Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.

Bir zamanlar Elif Dürüst'ün babası, sanayici Ekrem Dürüst'ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Amine Gülşe'nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.