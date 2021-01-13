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Çamlıca'daki villası için mimar tuttu!

Son dakika haberleri... forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Türk asıllı Alman yıldız , Çamlıca'daki villasını dekore ettiriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:01
Mesut Özil Çamlıca'daki villası için mimar tuttu!

'ye transferi an meselesi olan Türk asıllı Alman futbolcu , geçtiğimiz yıl 'ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçen hafta eşi ve 9 aylık kızı Eda ile 'a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvadı. Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.

Bir zamanlar Elif Dürüst'ün babası, sanayici Ekrem Dürüst'ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Amine Gülşe'nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.

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