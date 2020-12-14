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2020 yılının '' Lewandowski!

gazetesi Tuttosport'un düzenlediği '2020 altın ödülleri' sahiplerini buldu. 'in Polonyalı yıldızı 2020 yılının () seçildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 01:20
2020 yılının 'Altın Futbolcusu' Lewandowski!

Dünya futbolunda 2020'nin 'altın' ödülleri sahiplerini buldu. gazetesi Tuttosport'un düzenlediği ödül töreninde Altın Futbolcu ve ödülleri dağıtıldı.

'in yıldız golcüsü , 2020 yılının () seçildi.

'un 20 yaşındaki santrforu Erling Haaland ise 2020'nin Altın Çocuğu () olarak seçildi.

Milan'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali ise 'nın Altın Çocuğu ödülüne layık görüldü.

HAALAND: GURURLU VE MUTLUYUM

2020'nin Altın Çocuğu olan Haaland, "Golden Boy 2020 ödülünü aldığım için çok gururlu ve mutluyum. Tüm destekleri ve sevgileri için taraftarlara, takım arkadaşlarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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