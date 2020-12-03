Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, haftayı mağlubiyetle kapattı.
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk eden Başakşehir, sahadan 4-3 yenik ayrıldı ve son maçlar öncesinde 3 puanla turnuvaya veda etti.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor ise Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. 6 puanlı Yiğidolar, son hafta Maccabi Tel-Aviv'i yenemezse Avrupa defterini kapatacak.
Alınan bu mağlubiyetlerin ardından 13. sıradaki yerimiz değişmedi.
İşte UEFA Ülkeler sıralamasında son durum...
11) İskoçya 31.125
12) Ukrayna 31.100
13) TÜRKİYE 30.100
14) Kıbrıs Rus Kesimi 27.750
15) Danimarka 27.625