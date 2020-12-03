Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor , haftayı mağlubiyetle kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk eden Başakşehir, sahadan 4-3 yenik ayrıldı ve son maçlar öncesinde 3 puanla turnuvaya veda etti.