Haberler Futbol Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

organizasyonlarında oynanan haftanın karşılaşmaları sonuçlandı. 'nde boy gösteren temsilcimiz Medipol sahasında Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve Avrupa'da havlu attı. UEFA 'ndeki temsilcimiz ise sahasında İspanyol ekibi Villerreal'e 1-0'lık skorla yenildi ve gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Peki bu skorların ardından UEFA sıralamasında son durum ne? UEFA Ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada? Ülke puanı ne durumda? İşte tüm soruların yanıtları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:43
Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

Avrupa'daki temsilcilerimiz ve , haftayı mağlubiyetle kapattı.

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

'nde Leipzig'i konuk eden , sahadan 4-3 yenik ayrıldı ve son maçlar öncesinde 3 puanla turnuvaya veda etti.

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

'ndeki temsilcimiz ise Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. 6 puanlı Yiğidolar, son hafta Maccabi Tel-Aviv'i yenemezse Avrupa defterini kapatacak.

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

Alınan bu mağlubiyetlerin ardından 13. sıradaki yerimiz değişmedi.

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

İşte UEFA Ülkeler sıralamasında son durum...

7) 38.215
8) 36.400

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

9) 35.900
10) 34.825

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

11) İskoçya 31.125
12) Ukrayna 31.100

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

13) TÜRKİYE 30.100
14) Kıbrıs Rus Kesimi 27.750
15) 27.625

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