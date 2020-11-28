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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al-Ahli!

2020 Şampiyonlar Ligi finalinde iki ekibi Al-Ahli ile karşı karşıya gelirken, ezeli rakibini mağlup eden Al-Ahli şampiyon oldu. Turnuvada 6 yıl sonra mutlu sona ulaşan Al-Ahli, kupayı toplamda 9. kez müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:59
Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al-Ahli!

2020 Futbol Konfederasyonu () Şampiyonlar Ligi'ni, 'i yenen Al-Ahli kazandı.

Afrika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, iki ekibi Zamalek ile Al-Ahli karşılaştı.

Mısır'ın başkentindeki Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Al-Ahli'den El Soleya'nın 5 ve Zamalek'ten Şikabala'nın 31. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

Al-Ahli, Magdy'nin bitime 4 dakika kala kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

CAF Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı Al-Ahli, 2013'ten bu yana ilk, toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.


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