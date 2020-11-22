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Başkanı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüsü, futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Vaka haberleri günden güne artarken son olarak Covid-19 kaynaklı bir can kaybı da yaşandı. Başkanı , corona virüsüne yakalandıktan sonra yaşamını yitirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 10:13
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Sidy Diallo corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya çapınca ikinci dalgasını yaşayan corona virüsü salgını, futbolda da yayılmaya devam ediyor. Kulüplerden hemen hemen her gün gelen vaka haberlerinin ardından bir de can kaybı yaşandı.

Başkanı , corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybetti. 2011'den beri başkanlık görevini yürüten Diallo, Covid-19'a yakalanmasının ardından nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye kaldırılmıştı.

61 yaşındaki Diallo'nun, dün hayatını kaybettiği bildirildi.



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