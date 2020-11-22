Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Sidy Diallo corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya çapınca ikinci dalgasını yaşayan corona virüsü salgını, futbolda da yayılmaya devam ediyor. Kulüplerden hemen hemen her gün gelen vaka haberlerinin ardından bir de can kaybı yaşandı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Sidy Diallo, corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybetti. 2011'den beri başkanlık görevini yürüten Diallo, Covid-19'a yakalanmasının ardından nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye kaldırılmıştı.

61 yaşındaki Diallo'nun, dün hayatını kaybettiği bildirildi.





