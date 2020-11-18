Haberler Futbol Merkez Hakem Kurulu iki hakemin kokartını söktü! İşte o liste

iki hakemin kokartını söktü! İşte o liste

(), 2021 yılında kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi. MHK, geçen seneki listeden ve 'ı çıkarırken onların yerine Abdulkadir Bitigen ve 'yu davet etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:14 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:38
Merkez Hakem Kurulu iki hakemin kokartını söktü! İşte o liste

Her yıl sonu 'ya bildirilen kokart listesi resmen açıklandı.

, geçen seneki listeden ve 'ı çıkarırken onların yerine Abdulkadir Bitigen ve 'yu davet etti.

İşte 2021 yılında FIFA kokartı takacak hakemler:

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* Halil Umut Meler
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* Arda Kardeşler
* Abdulkadir Bitigen
* Yaşar Kemal Uğurlu

Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

FIFA Video Yardımcı Hakemi

* Cüneyt Çakır
* Ali Palabıyık
* Abdulkadir Bitigen
* Mete Kalkavan
* Bahattin Şimşek

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