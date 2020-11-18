Merkez Hakem Kurulu iki hakemin kokartını söktü! İşte o liste

Her yıl sonu FIFA'ya bildirilen kokart listesi resmen açıklandı.

MHK, geçen seneki listeden Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ı çıkarırken onların yerine Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu davet etti.

İşte 2021 yılında FIFA kokartı takacak hakemler:

* Cüneyt Çakır

* Ali Palabıyık

* Halil Umut Meler

* Halis Özkahya

* Arda Kardeşler

* Abdulkadir Bitigen

* Yaşar Kemal Uğurlu

Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

FIFA Video Yardımcı Hakemi

* Cüneyt Çakır

* Ali Palabıyık

* Abdulkadir Bitigen

* Mete Kalkavan

* Bahattin Şimşek