Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan olay sözler: UEFA ve FIFA'nın kuklalarıyız

Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar öncesi açıklamalarda bulundu.

Kroos futbolcuları temsil edecek bir topluluğun olması gerektiğinin altını çizdi ve FIFA ve UEFA'ya eleştirilerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcuların fikirlerine değer verilmiyor, hiçbir şeye biz karar vermiyoruz. Sanki UEFA ve FIFA'nın kuklalarıyız. Futbolcular Birliği gibi bir topluluk olsaydı, ne Uluslar Ligi denen şeyi oynardık ne de İspanya Süper Kupası maçı için Suudi Arabistan'a giderdik. Bazen her şey olduğu gibi gibi bırakmak en iyidir.



