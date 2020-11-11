Haberler Futbol Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan olay sözler: UEFA ve FIFA'nın kuklalarıyız

'in yıldızı 'tan olay sözler: ve 'nın kuklalarıyız

'in alman futbolcusu Toni , gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Kroos, "Futbolcuların fikirlerine değer verilmiyor, hiçbir şeye biz karar vermiyoruz. Sanki ve 'nın kuklalarıyız. gibi bir topluluk olsaydı, ne Uluslar Ligi denen şeyi oynardık ne de maçı için 'a giderdik." dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:52
Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan olay sözler: UEFA ve FIFA'nın kuklalarıyız

'in Alman futbolcusu Uluslar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar öncesi açıklamalarda bulundu.

Kroos futbolcuları temsil edecek bir topluluğun olması gerektiğinin altını çizdi ve ve UEFA'ya eleştirilerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcuların fikirlerine değer verilmiyor, hiçbir şeye biz karar vermiyoruz. Sanki UEFA ve FIFA'nın kuklalarıyız. gibi bir topluluk olsaydı, ne Uluslar Ligi denen şeyi oynardık ne de maçı için 'a giderdik. Bazen her şey olduğu gibi gibi bırakmak en iyidir.


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