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corona virüsüne yakalandı!

Daha önce 'de Galatasray'ı da çalıştıran Teknik Direktörü 'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 20:18 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 20:28
Roberto Mancini corona virüsüne yakalandı!

Teknik Direktörü 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma'daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.

Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.

Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.

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