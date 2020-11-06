Konyaspor bir futbolcusunun corona virüse yakalandığını duyurdu!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır.