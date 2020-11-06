Konyaspor bir futbolcusunun corona virüse yakalandığını duyurdu!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır.
Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 6, 2020
Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/xoU2P7PUix