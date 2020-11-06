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bir futbolcusunun corona virüse yakalandığını duyurdu!

Son dakika haberi: ekiplerinden İttifak Holding corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Yapılan testlerin ardından bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 18:09 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 18:22
Konyaspor bir futbolcusunun corona virüse yakalandığını duyurdu!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır.

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