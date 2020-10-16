Haberler Futbol Dünya Sağlık Örgütü'nden maçların yeniden başlamasıyla ilgili yorum geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden maçların yeniden başlamasıyla ilgili yorum geldi

Avrupa'da başlayan futbol ligleri ve bazı ülkelerde stadyumlara taraftar alınmasıyla ilgili sorusunu,  DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı. Kerkhove spor müsabakalarının devam edip etmeyeceğine her ülkenin elindeki verileri değerlendirerek, karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:50
Dünya Sağlık Örgütü'nden maçların yeniden başlamasıyla ilgili yorum geldi

Kerkhove, "Spor müsabakalarının tekrar başlaması için herkesin istekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz sporu çok seviyoruz." dedi.

Spor müsabakaları ve diğer toplu etkinliklerin her ülkenin içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kerkhove, "Avrupa kıtasında günlük vaka sayılarında yüzde 80'lik bir artış gözlemliyoruz. Ama bu virüsün her ülkede eşit şekilde yayıldığı anlamına gelmiyor. Virüsün yoğun olduğu 'popüler noktalar' var." diye konuştu.

Kerkhove, spor müsabakalarının devam edip etmeyeceğine her ülkenin elindeki verileri değerlendirerek, karar vermesi gerektiğini kaydetti.

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