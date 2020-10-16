Haberler Futbol Aleksander Ceferin: EURO 2021'in ev sahibi ülke sayısını azaltabiliriz

: EURO 2021'in ev sahibi ülke sayısını azaltabiliriz

Başkanı , 2021 yılına ertelenen hakkında konuştu. Ceferin, turnuvadaki ev sahibi ülke sayısını azaltabileceklerini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 11:50
Aleksander Ceferin: EURO 2021'in ev sahibi ülke sayısını azaltabiliriz

Başkanı , corona virüsü salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İspanyol kanalı Movistar+'ya konuşan Ceferin, Avrupa'nın 12 farklı şehrinde düzenlenecek olan turnuvadaki ev sahibi ülke sayısının azaltılabileceğini dile getirdi.

"Teorik olarak, şampiyonayı 12, 11, 10, 3 ya da tek ülkede organize edebiliriz. Bunu istersek yaparız" diyen Ceferin, organizasyonun tekrardan ertelenme ihtimalini düşünmediğini bildirdi.

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