Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu ile denetleme kurulu, hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.
Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.
TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.
Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.
- 01.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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