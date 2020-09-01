Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Haberler Futbol TFF'de Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

'nda başkan ve yönetim kurulu edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

başkanlığındaki 'nda yönetim kurulu ile denetleme kurulu, hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle edildi.

'da düzenlenen Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili oylaması yapıldı.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.

Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.

  1. 01.09.2020
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