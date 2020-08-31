Son dakika: Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! İşte saat ve tarihler - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! İşte saat ve tarihler

, 2020-21 sezonunun ilk 4 hafta maçlarının saatlerini ve tarihlerini duyurdu. Buna göre sezon Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Öte yandan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar, saat 19.00'da oynanacak.

, 11 Eylül'de başlayacak olan 'de ilk 4 haftanın programını açıkladı.

Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 21:36
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