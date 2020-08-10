Alt liglerden haberler (10.08.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Alt liglerden haberler (10.08.2020)

Alt liglerden haberler (10.08.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve önemli haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

MUSTAFA ÇAKIR HEKİMOĞLU'NDA
TFF 2. Lig ekibi , FK'dan ayrılan ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki tecrübeli stoper ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldığı öğrenildi. Geçen sezon Manisa'da 17'si lig, 3'ü olmak üzere 20 maça çıkan Mustafa Çakır, 3 sarı, 1 kez de çift sarıdan kırmızı kart görmüştü. Mustafa Çakır, Hekimoğlu Trabzon'u 1. Lig'e taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

KARŞIYAKA'DA İKİ ADAY VAR
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ile yollar ayrılmıştı. Kaf-Kaf'ın Sportif Direktör Atilla Güneş ve Turgutlu'dan ayrılan 'den birini göreve getirmek istediği öğrenildi. Güneş önceden Karşıyaka'yı çalıştırdı. Biçer ise bu sezon finalde Karşıyaka'yı eleyip takımını 2. Lig'e çıkardı.

GÜRAÇAR TURGUTLU'YA
TFF 3. Lig play-off finalinde Karşıyaka'yı 2. Lig'e çıkan Turgutluspor, Cüneyt Biçer'le yollarını ayırmıştı. Kırmızı-siyahlılar Teknik Direktör Erman Güraçar'la bu hafta içi masaya oturacak. Tarafların prensipte anlaştığı öğrenilirken, son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Güraçar en son H. E. Adıvarspor'u çalıştırmıştı.

ÇOTANAK GELİYOR
'un maçlarını oynayacağı yeni stadın yüzde 97'si hazır. Giresun Çotanak Spor Kompleksi içindeki stat 20 bin kapasiteli olacak. Bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve idman sahası büyük ölçüde bitti. Sadece stat ve idman zemini ile 300 metrelik beton imar yolu kaldı.

MENEMEN'İN GÖZÜ BERKAY'DA
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, Sakaryaspor'un stoperi Berkay Can Değirmencioğlu'nu etmek için kolları sıvadı. Stoperi Trtovac'la yolları ayıran sarı- lacivertlilerin Berkay'la görüşmelere başladığı öğrenildi. Berkay'ın kariyerini 1. Lig'de sürdürmek istediği ve transferin an meselesi olduğu vurgulandı. Berkay için Kocaelispor'un da devrede olduğu dile getirildi.

  1. 10.8.2020
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