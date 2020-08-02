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02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Futbol Gheorghe Hagi'den istifa kararı!

Hagi 'dan istifa etti!

Hagi Viitorul Constanta'dan istifa etti!

Daha önce forması da giyen Rumen teknik adam , Romanya 1. Ligi ekiplerinden 'daki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı.

Bir dönem 'da da forma giyen Hagi, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, 2014 yılının eylül ayından beri yürüttüğü görevinden ayrılmaya karar verdiğini duyurdu.

55 yaşındaki Rumen teknik adam, kulübün akademisinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Hagi tarafından 2009'da kurulan ve başkanlığını Gheorghe Popescu'nun yaptığı , 2016-2017 sezonunda lig şampiyonu olmuştu.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla 'de 132 maça çıkan ve 59 gol atan Hagi, sarı-kırmızılılarda 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştı.

  1. 02.08.2020
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