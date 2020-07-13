Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak
Kamerun Futbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapamayacaklarını duyurdu.
Kamerun, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.
Basın toplantısı düzenleyen Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Seidou Mbombo Njoya, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonun salgın endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.
2020 Afrika Şampiyonlar Ligi, mayıs ayında devam ettiği sırada salgın nedeniyle ertelenmişti. Bunun üzerine Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), turnuvanın kalan bölümü iki yarı final ve bir final maçının, Kamerun'da tek maç üzerinden oynanacağını iki hafta önce duyurmuştu.
- 13.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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