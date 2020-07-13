Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine corona engeli!

Kamerun, finallerine ev sahipliği yapmayacak

Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak

, corona virüsü salgını nedeniyle finallerine ev sahipliği yapamayacaklarını duyurdu.

Kamerun, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle finallerine ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Başkanı Seidou Mbombo Njoya, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonun salgın endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi, mayıs ayında devam ettiği sırada salgın nedeniyle ertelenmişti. Bunun üzerine Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), turnuvanın kalan bölümü iki yarı final ve bir final maçının, Kamerun'da tek maç üzerinden oynanacağını iki hafta önce duyurmuştu.

  1. 13.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA