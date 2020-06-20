Rusya'da tarihe geçen karşılaşma! Sochi-Rostov maçı 10-1 sona erdi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Rusya'da tarihe geçen karşılaşma! - maçı 10-1 sona erdi

Rusya'da tarihe geçen karşılaşma! Sochi-Rostov maçı 10-1 sona erdi

6 futbolcusunda corona virüsü çıktığı için tüm takımın karantinaya alındığı ekiplerinden , genç oyuncularla çıktığı deplasmanda 'ye 10'a 1 yenildi.

Maç, kulübünde 6 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasına rağmen ertelenmeyince, Rostov 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı. Sporseverlerin maçın ertelenmemesine büyük tepki gösterdiği mücadelede Rostov 17 yaş ortalama ile sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19'du...

Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı takımı 10'a 1 kazandı.

10 GOL YEMESİNE RAĞMEN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLDU

Öte yandan maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. Kalesine 41 şut gelen 17 yaşındaki Popov bunların 14'ünü kurtardı. Maçta 1 penaltı atışını çıkaran Popov mücadele sonrası maçın adamı ödülünü aldı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 12:45
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