6 futbolcusunda corona virüsü çıktığı için tüm takımın karantinaya alındığı Rusya Premier Ligi ekiplerinden Rostov, genç oyuncularla çıktığı deplasmanda Sochi'ye 10'a 1 yenildi.
Maç, Rostov kulübünde 6 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasına rağmen ertelenmeyince, Rostov 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı. Sporseverlerin maçın ertelenmemesine büyük tepki gösterdiği mücadelede Rostov 17 yaş ortalama ile sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19'du...
Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı Sochi takımı 10'a 1 kazandı.
10 GOL YEMESİNE RAĞMEN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLDU
Öte yandan maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. Kalesine 41 şut gelen 17 yaşındaki Popov bunların 14'ünü kurtardı. Maçta 1 penaltı atışını çıkaran Popov mücadele sonrası maçın adamı ödülünü aldı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 12:45
- Rusya'da tarihe geçen maç! Sochi-Rostov maçı 10-1 sona erdi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rusya'da tarihe geçen karşılaşma! Sochi-Rostov maçı 10-1 sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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