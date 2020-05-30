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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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ameliyat oldu

Nihat Özdemir ameliyat oldu

Başkanı , omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir operasyon geçirdi.

Başkanı , omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir operasyon geçirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Özdemir'in bugün (dün) ameliyat edildiği belirtilerek, "Sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz" denildi. Kulüpler de geçmiş olsun mesajı yayımladı.
  1. 30.5.2020
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