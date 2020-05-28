Aktüel haberler (28.05.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Aktüel haberler (28.05.2020)

Aktüel haberler (28.05.2020)

Yurt içi ve yurt dışından günün önemli spor haberleri ve detaylarını fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Altay'da iki imza
1. Lig ekibi Altay'da Kappel, Putsila ve Paixao'nun ardından iki isimle daha sözleşme yenilendi. Siyah-beyazlılar, sol bek ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukavelelerini de 2'şer yıl uzattı. Özgür, bu sezon 25 maçta forma giyerken, Yılmaz ise 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti.

1. Lig ekibi Altınordu'da orta saha Muhammed Mert'e lideri Y.Samsun'un talip olduğu iddia edildi.

Yılport Samsun Başkanı Yıldırım, koronadan tedirgin olan futbolcuları imza karşılığı oynatmayacaklarını söyledi.

Beyaz Grup'ta play-off sırasındaki H.Trabzon'da Başkan Hekimoğlu, hedeflerinin 1. Lig olduğunu yineledi.

Kırmızı Grup ekibi , kayıtlarda görülmeyen 2.5 milyon TL için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Son güncelleme
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Geri Dönüş Protokolünde güncellemeler yaptı. Buna göre; testi pozitif olan tesise alınmayacak. Kim pozitif çıkarsa test yapılacak.

Soner'i istiyor
Göztepe'de Başakşehir'den kiralanan 'nun geri dönebileceği öğrenildi. 'un formundaki Soner'i istediği bildirildi.

Test bekleniyor
Bir futbolcu ile çalışanın testi pozitif çıkmasıyla çalışmaları durduran Y.Malatya'da gözler yeni testte. Yeni testin sonucuna göre idmanlar başlayacak.

Faty idmanda
A.Gücü'nde koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty, antrenmanda yer aldı. Oldukça moralli olduğu dikkat çeken Faty, takımla hasret giderdi.

Fetih Kupası başlıyor
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak 8. Okçuluk Yarışması, bugün başlayacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, desteğiyle Okçular Vakfı'nın düzenleyeceği organizasyona, Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Premier Lig yönetimi, gereksiz müdahaleden kaçınılması şartıyla idmanlara başlanabileceğini açıkladı.

Lakers'ın yıldızı LeBron James, ABD'de bir siyahinin gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

İngiltere 2. Lig ekibi Morecambe forması giyen, 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu.

Karşıyaka'nın genç forveti Onuralp Bitim, gelecek sezon NBA draftına katılmayı planladığını söyledi.

  1. 28.5.2020
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