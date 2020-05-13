UEFA'dan doping yapan Artem Besedin'e 1 yıl men cezası!
UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi. Ukraynalı milli futbolcu soruşturma süresince CAS'a başvurmadığı için cezası kesinleşti.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı milli forvet Artem Besedin doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men edildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, takımının Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Besedin'e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.
Soruşturma açıldıktan sonra Ukraynalı oyuncu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmadığı için kararın kesin olduğu belirtildi.
Dinamo Kiev altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 12 milli maçta görev aldı ve 2 gol attı.
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