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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol Ukraynalı futbolcuya doping şoku! Men cezası geldi

'dan doping yapan Artem Besedin'e 1 yıl men cezası!

UEFA'dan doping yapan Artem Besedin'e 1 yıl men cezası!

, 'nın takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi. Ukraynalı milli futbolcu soruşturma süresince 'a başvurmadığı için cezası kesinleşti.

ekibi 'de forma giyen Ukraynalı milli forvet Artem Besedin doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men edildi.

'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, takımının Avrupa Ligi'nde temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Besedin'e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.

Soruşturma açıldıktan sonra Ukraynalı oyuncu Uluslararası () başvurmadığı için kararın kesin olduğu belirtildi.

Dinamo Kiev altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, 12 milli maçta görev aldı ve 2 gol attı.

  1. 13.05.2020
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