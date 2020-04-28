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28 Nisan 2020, Salı
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Eski milli atlete doping şoku! Diskalifiye edildi

Eski milli atlete doping şoku! Diskalifiye edildi

Esli , doping yaptığı gerekçesiyle Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi. 'nden () yapılan açıklamada, Londra'da 3000 metre engellide 27. olan Mıngır'ın kan örneklerinin yeniden analiz edildiği ve kanında yasaklı maddeye rastlandığı ifade edildi.

(), eski 'ın kullandığı gerekçesiyle Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamada, 2012 'nda 3000 metre engellide 27. olan Mıngır'ın kan örneklerinin yeniden analiz edildiği belirtildi.

Mıngır'ın örneklerinde yasaklı maddeye rastlandığı ve eski milli atletin 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiği kaydedildi.

Dünya Atletizm Birliği'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

Gülcan Mıngır, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

  1. 28.04.2020
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