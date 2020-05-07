Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Trabzonspor ve G.Saray'da forma giymişti! Cavanda'ya büyük şok

ve 'da forma giyen Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi

Daha önce ve 'da forma giyen 'nın sözleşmesi feshedildi. ligi ekiplerinden 'de forma giyen futbolcu kariyerinde 246 maça çıkmış 6 gol atıp 10 asist yapmıştı.

, kariyerinde ve da olan Belçikalı sağ bek 'nın sözleşmesini feshetti.

ekibi Standard Liege, daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

2.4 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Standard Liege, 2018 yılında Cavanda'yı Galatasaray'dan 2.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

  1. 07.05.2020
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