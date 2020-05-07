Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi
Daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi. Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen futbolcu kariyerinde 246 maça çıkmış 6 gol atıp 10 asist yapmıştı.
Standard Liege, kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor da olan Belçikalı sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesini feshetti.
Belçika ekibi Standard Liege, daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
2.4 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Standard Liege, 2018 yılında Cavanda'yı Galatasaray'dan 2.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
- 07.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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