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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol Şampiyon olduklarını idmanda öğrendiler!

Nacional'li futbolcular şampiyonluk haberini idmanda aldı!

Nacional'li futbolcular şampiyonluk haberini idmanda aldı!

Corona virüsü nedeniyle sezonun sonlandırıldığı Portekiz 2. Ligi'nde lider Nacional şampiyon ilan edilip birinci lige yükseldi. Bu haberi antrenman sırasında tesislerde çalınan "" şarkısıyla öğrenen futbolcular, unutulmaz bir sevinç yaşadı. İşte o anlar...

Portekiz 2. Ligi'nde mücadele Nacional, futbol tarihinin en unutulmaz şampiyonluk sevinçlerinden birini yaşadı.

Sezona verilen aranın ardından çalışmalara başlayan futbolcular, lig yönetiminin sezonu tescil edip Nacional'i şampiyon ilan ettiğini hoparlörlerden çalan "" şarkısıyla öğrendi. Futbolcular şarkıyı duyduktan sonra büyük sevinç yaşarken, sosyal mesafe kuralını ise bir süreliğine ihlal ettiler.

Nacional'li futbolcular şampiyonluk haberini idmanda aldı!

Portekiz 2. Lig'de sezonun tescil edilmesiyle ilk 2 sıradaki Nacional ve Farense, birinci lige yükseldi. Yarıda kalan birinci ligin 30 Mayıs'ta yeniden başlaması planlanıyor.

  1. 06.05.2020
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