Nacional'li futbolcular şampiyonluk haberini idmanda aldı!

Portekiz 2. Ligi'nde mücadele Nacional, futbol tarihinin en unutulmaz şampiyonluk sevinçlerinden birini yaşadı.

Sezona verilen aranın ardından çalışmalara başlayan futbolcular, lig yönetiminin sezonu tescil edip Nacional'i şampiyon ilan ettiğini hoparlörlerden çalan "We Are The Champions" şarkısıyla öğrendi. Futbolcular şarkıyı duyduktan sonra büyük sevinç yaşarken, sosyal mesafe kuralını ise bir süreliğine ihlal ettiler.

Portekiz 2. Lig'de sezonun tescil edilmesiyle ilk 2 sıradaki Nacional ve Farense, birinci lige yükseldi. Yarıda kalan birinci ligin 30 Mayıs'ta yeniden başlaması planlanıyor.