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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret davası reddedildi

Son dakika: ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret davası reddedildi

Son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri () 'nın erkek ile eşit ücret alma talebi mahkeme tarafından reddedildi. İşte detaylar...

'nın, geçtiğimiz yıl erkek ile eşit ücret alma isteğiyle ABD Futbol Federasyonu'na (USSF) açtığı dava sonuçsuz kaldı. 28 kadın futbolcu, Eşit Ücret Yasası uyarınca 66 milyon Dolar (52.8 milyon Sterlin) tazminat istiyordu. Ancak mahkeme bu talebi, "Kadın takımına, erkek takımından daha fazla hem kümülatif hem de ortalama maç başına ödeme yapıldı" diyerek reddetti.

Oyuncuların sözcüsü Molly Levinson, karara itiraz etmeyi planladıklarını söyleyerek, "Şok ve hayal kırıklığına uğradık. Eşit ücret için sıkı çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim durumumuzdan eminiz ve bu sporu oynayan kız ve kadınların cinsiyetlerinden dolayı daha az değer biçilmemesini sağlama taahhüdümüzde kararlıyız" dedi.

Eşit ücret talebi reddedildikten sonra, geçen yıl 'nda kazanan forvet Megan Rapinoe de sosyal medya hesabından, "Eşitlik için savaşmayı asla bırakmayacağız" paylaşımını yaptı.

ABD'li golcü da, "Bu haberi duymak bizi hayal kırıklığına uğratmasına rağmen, bu eşitlik mücadelemizde bizi daha da cesaretlendirecek" ifadelerin kullandı.

ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Bölge Mahkemesi'nin hakimi Gary Klausner, seyahat, barınma ve tıbbi destek konularındaki haksız muamele davalarının ise görülmesine izin verdi. Bu duruşma 16 Haziran'da 'ta yapılacak.

  1. 02.05.2020
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