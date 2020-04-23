Romanya'da gündem Antalya! Kulüplere flaş öneri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Romanya'da gündem Antalya! Kulüplere flaş öneri

Romanya'da gündem ! Kulüplere flaş öneri

Romanya'da gündem Antalya! Kulüplere flaş öneri

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Romanya Ligi'nin 'da oynanabileceği iddia edildi. Rumen basınında yer alan habere göre, 'nun 1. Lig ekiplerine kalan karşılaşmaları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara veren Romanya'da maçların ne zaman başalyacağı merak konusu olurken, 'ndan kulüplere flaş bir öneri geldi.

Rumen basınında yer alan habere göre, federasyonun, 1. Lig kulüpleriyle yaptığı video konferans toplantısında kalan maçları 'da oynama önerisinde bulunduğu ifade edildi.

Haberin detaylarında, Romanya'da antrenmanların ve ligin devam edememesi halinde her şeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda federasyon yetkililerinin görüş belirttiği öne sürüldü.

"ANTALYA DAHA UCUZA GELEBİLİR!"
Öte yandan corona virüsüyle ilgili Antalya'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını vurgulayan Rumen basını, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceğini de okuyucularına aktardı.

  1. 23.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Romanya'da gündem Antalya! Kulüplere flaş öneri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA