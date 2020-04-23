Romanya'da gündem Antalya! Kulüplere flaş öneri
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Romanya Ligi'nin Antalya'da oynanabileceği iddia edildi. Rumen basınında yer alan habere göre, Romanya Futbol Federasyonu'nun 1. Lig ekiplerine kalan karşılaşmaları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara veren Romanya'da maçların ne zaman başalyacağı merak konusu olurken, Romanya Futbol Federasyonu'ndan kulüplere flaş bir öneri geldi.
Rumen basınında yer alan habere göre, federasyonun, 1. Lig kulüpleriyle yaptığı video konferans toplantısında kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu ifade edildi.
Haberin detaylarında, Romanya'da antrenmanların ve ligin devam edememesi halinde her şeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda federasyon yetkililerinin görüş belirttiği öne sürüldü.
"ANTALYA DAHA UCUZA GELEBİLİR!"
Öte yandan corona virüsüyle ilgili Antalya'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını vurgulayan Rumen basını, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceğini de okuyucularına aktardı.
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Romanya'da gündem Antalya! Kulüplere flaş öneri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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