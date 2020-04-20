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20 Nisan 2020, Pazartesi
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başka seviye

Lionel Messi başka seviye

Günümüz futbolunun meşhur "Messi mi Ronaldo mu?" tartışmasına eski yıldız da katıldı. İngiliz futbolunun efsane ismi kendisi gibi ve takımlarında forma giymiş 'nun seviyesinde olmadığını söyledi.

Günümüz futbolunun meşhur "Messi mi Ronaldo mu?" tartışmasına eski yıldız da katıldı. İngiliz futbolunun efsane ismi kendisi gibi ve takımlarında forma giymiş 'nun seviyesinde olmadığını söyledi. Beckham "Dünyanın en iyisi Messi. Bu bence net. Messi ve Ronaldo'nun diğer tüm futbolculardan üst seviyede olduklarını da kabul etmek gerekir" diye konuştu.
  1. 20.4.2020
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