Aykut Kocaman iddialarına ilk açıklama Sinan Bolat'tan geldi!
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman'a Royal Antwerp'in talip olduğu iddia edilmişti. Belçika ekibinde forma giyen Sinan Bolat'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
Son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman için bir transfer iddiası da Belçika'dan gelmişti.
Belçika basınında, şu an boşta olan tecrübeli teknik adama Royal Antwerp'ten teklif geldiği dile getirilmişti.
SİNAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA
Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Aykut Kocaman'a teklif götürüldüğü iddialarına yanıt verdi.
Ajansspor'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de Türkiye basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim" ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞME UZATACAK MI?
Öte yandan sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili ise Bolat, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim" dedi.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 21:59
- Corona virüsü Türkçe'yi nasıl etkiliyor? Kullanılması gereken kelime önerileri ne? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu açıkladı!
- Son dakika: Adem Büyük çalışmalarına devam ediyor!
- Milli Dayanışma Kampanyası'nda (Biz Bize Yeteriz Türkiye'm) ne kadar toplandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
- Almanya'da onay çıktı! Ligler o tarihte başlayabilir
- Mesut Özil kabul etmemişti! Arsenal indirimi resmen duyurdu
- En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...
- Galatasaray'ın transfer listesindeki isimden kötü haber!
- Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...
- Hollanda basını transferi yazdı! 'Galatasaray Matusiwa'nın peşinde'
- Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aykut Kocaman iddialarına ilk açıklama Sinan Bolat'tan geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.