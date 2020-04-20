Aykut Kocaman iddialarına ilk açıklama Sinan Bolat'tan geldi!

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman için bir transfer iddiası da Belçika'dan gelmişti.

Belçika basınında, şu an boşta olan tecrübeli teknik adama Royal Antwerp'ten teklif geldiği dile getirilmişti.

SİNAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Aykut Kocaman'a teklif götürüldüğü iddialarına yanıt verdi.

Ajansspor'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de Türkiye basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Öte yandan sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili ise Bolat, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim" dedi.