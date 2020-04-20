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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Yurt dışından teklif geldi mi? İşte ilk açıklama

iddialarına ilk açıklama 'tan geldi!

Aykut Kocaman iddialarına ilk açıklama Sinan Bolat'tan geldi!

'nin efsane isimlerinden 'a 'in talip olduğu iddia edilmişti. ekibinde forma giyen 'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştıran efsanesi için bir transfer iddiası da 'dan gelmişti.

Belçika basınında, şu an boşta olan tecrübeli teknik adama 'ten teklif geldiği dile getirilmişti.

SİNAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Antwerp'te forma giyen milli kaleci , Aykut Kocaman'a teklif götürüldüğü iddialarına yanıt verdi.

Ajansspor'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Öte yandan sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili ise Bolat, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim" dedi.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 21:59
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