Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Giampaolo için resmi açıklama! | Marco Giampaolo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'nin adayı Giampaolo için resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Giampaolo için resmi açıklama!

'de son dakika gelişmesi... Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile yola devam eden Kanarya, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Bu bağlamda görüşülen isimlerden birinin de Milan'ın eski hocası olduğu aktarılırken, tecrübeli teknik direktörün kardeşi Federico Giampaolo, Çizme basınına konu ile ilgili konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin adayları arasında bulunan için kardeşi Federico Giampaolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktörün kardeşi, Calciomercato'ya yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye olası transferini de değerlendirdi.

"BAŞKA TAKIMLARDA FIRSAT BULACAKTIR"

Giampaolo, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Eminim başka bir takımda fırsat bulacaktır ancak bunun İtalya mı, yurt dışı mı olacağını bilmiyorum. Milano'daki tecrübesi, futbol dünyasını genel olarak anlamasına da olumlu bir etki yarattı. Marco'nun tutkusu ve antrenörlük arzusu hala yerinde." dedi.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 18:04
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