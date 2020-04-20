Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı! Sezon sonunda...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertli kulübe imza attığın günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayarak istenilen form grafiğini sergileyemeyen Mehmet Ekici, buna rağmen sarı lacivertli kurmayların gözüne girmeyi başardı. Yönetim, Ekici ile sözleşme yenilemeyi planlıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Mehmet Ekici için son kararını verdi.... Sarı lacivertli yönetim, oyuncunun sahalara geri dönme çabasını sonuçsuz bırakmayacak.
Türkiye Gazetesi'nde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu; Her futbolcu forma için savaş vermek zorundadır ama konu Mehmet Ekici olunca durum biraz daha sıra dışı. Onun kariyeri sürekli cephede geçiyor!
Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan Ekici, altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmişti.
Ancak aradan geçen bu zamanın bedeli üst üste yaşanan sakatlıklar oldu ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı süreci yaşasa da direndi.
Yönetim oyuncunun çabasından o kadar memnun kaldı ki, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı! Sezon sonunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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