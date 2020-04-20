Fenerbahçe'de tarihi karar! 'O devir' bitti
Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler maddi olarak büyük hasara uğradıklarını birer birer açıklamıştı. Zarar uğrayan kulüplerden biri de Fenerbahçe olurken, yönetimden flaş bir atak geldi. Fenerbahçe'de yıllardır süregelen bir geleneği neşter gibi kesmeye hazırlanan sarı lacivertli yönetim, bundan böyle bambaşka bir şekilde yola devam edecek! İşte o gelişme...
20 Nisan 2020 Pazartesi 09:40
Güncelleme: 20.04.2020 09:40
Finansal açıdan zor bir dönemden geçmekte olan Fenerbahçe'de ekonomik tedbirlere bir yenisi daha eklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Harcamaları minimuma indirme çabasındaki Ali Koç yönetimi, milat olarak nitelenebilecek bir karara daha imza attı.
Başkanlık koltuğuna oturduğunda galibiyet primi sistemine son veren Koç, sözleşmelerdeki bonus dönemini de bitirmek üzere.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe, mevcut mukavelelerde değişiklik yapılamayacak olsa da yeni transferlerin sözleşmelerinde bonus yer almayacak.
Galibiyet primini sadece derbilerle sınırlayan yönetim, bu uygulamayı tamamen kaldırma kararı alırken yeni transferlere de net ücret vererek tasarruf sağlamayı planlıyor.