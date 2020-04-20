Fenerbahçe'ye tazminat şoku! 13 milyon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'ye tazminat şoku! 13 milyon...

Fenerbahçe'ye tazminat şoku! 13 milyon...

'ye 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu 4 taksidini alamadığı için şikayette bulunmuştu. Karar Slovak oyuncunun lehine çıktı...

küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. forması giyen , 4 taksidini alamayınca 'ya başvurmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı.

35 yaşındaki deneyimli stoper, 2016 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giymişti. Kısa bir süreliğine İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan tecrübeli defans, sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de eski sportif direktör Comolli, teknik direktör Cocu, futbolcular Soldado ve Neustadter de FIFA'ya gitmişti.

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  1. 20.04.2020
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