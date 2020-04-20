Fenerbahçe'ye tazminat şoku! 13 milyon...

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler maddi olarak büyük hasara uğradıklarını birer birer açıklamıştı. Zarar uğrayan kulüplerden biri de Fenerbahçe olurken, yönetimden flaş bir atak geldi. Fenerbahçe'de yıllardır süregelen bir geleneği neşter gibi kesmeye hazırlanan sarı lacivertli yönetim, bundan böyle bambaşka bir şekilde yola devam edecek! İşte o gelişme...