Fenerbahçe'ye tazminat şoku! 13 milyon...
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Martin Skrtel 4 taksidini alamadığı için şikayette bulunmuştu. Karar Slovak oyuncunun lehine çıktı...
Fenerbahçe küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. Başakşehir forması giyen Martin Skrtel, 4 taksidini alamayınca FIFA'ya başvurmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı.
35 yaşındaki deneyimli stoper, 2016 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giymişti. Kısa bir süreliğine İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan tecrübeli defans, sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de eski sportif direktör Comolli, teknik direktör Cocu, futbolcular Soldado ve Neustadter de FIFA'ya gitmişti.
- 20.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye tazminat şoku! 13 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.