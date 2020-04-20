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Fenerbahçe'de kriz kapıda! Muriqi, transfer ve Obradovic...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sosyal hayatı olduğu gibi fubolu da vurdu. Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi Covid-19 tedbirleri kapsamında Süper Lig ileri bir tarihe ertelendi. Liglerin yeniden başlayıp başlamayacağı henüz belirsizliğini korurken, mutabakatlar sürüyor. Türkiye'de Süper Lig'in yeniden başlaması durumunda ise Fenerbahçe'yi birçok sorun bekliyor. İşte Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeler...
20 Nisan 2020 Pazartesi 10:04
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Corona virüsü kontrol altına alınıp spor organizasyonları başladığında Fenerbahçe'yi önemli problemler bekliyor.
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Hürriyet'in haberine göre, yapılan birçok araştırmada, corona virüsü salgınına bağlı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm dünyada spor kulüplerinin küçülmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya koyulurken, Türkiye'de bu durumdan en çok etkilenecek kulüplerden biri de Fenerbahçe...
Haziran 2021'deki seçimli genel kurula şampiyon girmek isteyen Başkan Ali Koç'un yeni sezona nasıl bir kadro yapısı ve teknik ekiple başlayacağı merak konusu. 'Gidecekler', 'kalacaklar' listeleri yapılırken, teknik adam isimleri de havalarda uçuşuyor...
SEYİRCİSİZ MAÇLAR GELİRLERİ VURACAK Kulüp ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya. Ligin kalan bölümüne devam edilse bile karşılaşmaların seyircisiz oynanması öngörülüyor.
Bu durumda gerek bilet satışları gerekse Fenerium gelirleri ciddi anlamda düşecek. Virüs korkusunun, gelecek sezonki kombine satışlara etki etmesi de muhtemel.