Fenerbahçe'de kriz kapıda! Muriqi, transfer ve Obradovic...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sosyal hayatı olduğu gibi fubolu da vurdu. Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi Covid-19 tedbirleri kapsamında Süper Lig ileri bir tarihe ertelendi. Liglerin yeniden başlayıp başlamayacağı henüz belirsizliğini korurken, mutabakatlar sürüyor. Türkiye'de Süper Lig'in yeniden başlaması durumunda ise Fenerbahçe'yi birçok sorun bekliyor. İşte Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeler...