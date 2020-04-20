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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Comolli'den dikkat çeken transfer uyarısı!

'den dikkat çeken uyarısı!

Damien Comolli'den dikkat çeken transfer uyarısı!

Bir dönem 'de görev almış olan Sportif Direktör , yaz dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. Fransız spor adamı corona virüsü salgını nedeniyle transferde ücretlerin ciddi anlamda düşeceğini belirtti ve kulüpleri uyardı.

'de geçtiğimiz aylarda görevine son verilen sportif direktör , dönemi öncesi dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Fransız futbol yöneticisi, corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Avrupa kulüplerine uyarı gönderdi. Comolli, transferde herkesin dikkatli adımlar atması gerektiğini belirterek, "Geçen gün bir futbolcu menajeri tanıdığım bana kulüplerin transferde çok para harcayacağını söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum. Genellikle menajerle böyle şeyler söyler. Çok düşük çapta bir transfer dönemi görebiliriz. Daha çok kiralıklara yönelebilir kulüpler. Transfer sayılarında ciddi bir azalma olacaktır. En azından transfer paralarında düşüş olacaktır. Hem bonservis bedelleri hem de oyuncu maaşları etkilenecek. Kulüpler dikkat etmeli" dedi.

  1. 20.04.2020
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