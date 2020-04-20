Damien Comolli'den dikkat çeken transfer uyarısı!
Bir dönem Fenerbahçe'de görev almış olan Sportif Direktör Damien Comolli, yaz transfer dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. Fransız spor adamı corona virüsü salgını nedeniyle transferde ücretlerin ciddi anlamda düşeceğini belirtti ve kulüpleri uyardı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda görevine son verilen sportif direktör Damien Comolli, transfer dönemi öncesi dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Fransız futbol yöneticisi, corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizler nedeniyle Avrupa kulüplerine uyarı gönderdi. Comolli, transferde herkesin dikkatli adımlar atması gerektiğini belirterek, "Geçen gün bir futbolcu menajeri tanıdığım bana kulüplerin transferde çok para harcayacağını söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum. Genellikle menajerle böyle şeyler söyler. Çok düşük çapta bir transfer dönemi görebiliriz. Daha çok kiralıklara yönelebilir kulüpler. Transfer sayılarında ciddi bir azalma olacaktır. En azından transfer paralarında düşüş olacaktır. Hem bonservis bedelleri hem de oyuncu maaşları etkilenecek. Kulüpler dikkat etmeli" dedi.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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