Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla beğeni toplayan genç file bekçisi transferle ilgili çok net ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
20 Nisan 2020 Pazartesi 12:40 Güncelleme: 20.04.2020 12:40
Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...

Transfer döneminin gözdesi konumuna gelen Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu.

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Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...

Sarı-lacivertlilerin MKE Ankaragücü'den kadrosuna kattığı genç file bekçisi Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...

Altay Bayındır'ın bu performansının olumlu etkileri ülke dışına çıktı ve Avrupa'nın dev kulüpleri 22 yaşındaki kaleciyi takibe aldı.

Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...

İspanyol ekibi Real Madrid ile Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Altay Bayındır'a talip olduğu gündemde.

Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...

Madrid ekibinin, Altay'ı ikinci kaleci, Ajax'ın ise 1 numaralı kaleci olarak düşündüğü öne sürüldü. Ajax ise genç file bekçisini Onana'nın yerine düşünüyor. Sarı lacivertli ekibin 21 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı.


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