Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...

Madrid ekibinin, Altay'ı ikinci kaleci, Ajax'ın ise 1 numaralı kaleci olarak düşündüğü öne sürüldü. Ajax ise genç file bekçisini Onana'nın yerine düşünüyor. Sarı lacivertli ekibin 21 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı.



