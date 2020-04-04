CONCACAF Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi

CONCACAF Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi

Kuzey, ve Karayipler Konfederasyonu (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan yarı final ve finallerini erteledi.

'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle ile yapılan istişareler doğrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bölgelerinde oynanması planlanan finalleri askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kosta Rika, Honduras, ve ABD milli takımlarının katılacağı finallerin daha sonra açıklanacak yer ve tarihte yapılacağı aktarıldı.

  1. 04.04.2020
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