Hakan Ünsal: Oyuncuların geçmişe yönelik alacakları ödenmeli
Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, A Spor'da Son Sayfa programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Oyuncuların geçmiş alacakları yapılacak fedakarlığa dahil olmamalı. Oyuncuların geçmişe yönelik alacakları ödenmeli." ifadelerini kullandı.
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