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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Gençlerbirliği 3 maçı oynamadan kazandı

Kayseri Gençlerbirliği 3 maçı oynamadan kazandı

Bu sezon Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği takımı, ligde geride kalan 17 haftada 3 maçı oynamadan kazandı.

Bu sezon Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı oynadığı 14 maçta 31 puan toplamayı başardı. Kırmızı-Siyahlılar ligin 2.haftasındaki 1955 Belediyespor, 11.haftadaki Hasan Dağıspor ve ligin 14.haftasında Osmaniyespor maçlarını oynamadan hükmen kazandı. Bu maçlardan 9 puan toplayan 2.Ligdeki ilk sezonunda oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

  1. 04.04.2020
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