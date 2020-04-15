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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: İskoçya'da alt ligler corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Son dakika: İskoçya'da alt ligler corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Son dakika corona virüsü haberleri... İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (), 3. Lig () ve 4. Lig () iptal edildi. Açıklamaya göre, liglerde 1. sırada yer alan takımlar resmen şampiyon ilan edildi. İşte detaylar...

İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (), 3. Lig () ve 4. Lig () iptal edildi.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, kulüpler arasında yapılan oylamada liglerin iptali yönünde karar çıktığı belirtildi.

Buna göre, Championship'te Dundee United, League One'da Raith Rovers, League Two'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

Açıklamada, küme düşecek ve bir üst lige yükselecek takımlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 21:20
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