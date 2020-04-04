Rüştü için şoke eden iddia! Ağır atlattı çünkü...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü türk sporunda da birçok isme bulaşmıştı. O isimlerden biri de eski milli kaleci Rüştü Reçber'di. Corona virüs ile tedavisi devam eden efsane kaleci için birçok iddia ortaya atılmaya sürüyor. Eşi Işıl Reçber'in karantina kurallarına uymayıp Rüştü'ye virüsü bulaştırdığı söylentilerinin ardından bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
4 Nisan 2020 Cumartesi 09:58
Güncelleme: 04.04.2020 10:47
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Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, söz konusu iddiaları yalanladı.
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Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili 'Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…' dedi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Rüştü Reçber'le ilgili hastane, "Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi.
Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." açıklamasını yapmıştı.
YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI Hürriyet'n haberine göre, Rüştü Reçber'in yoğun bakımda değil, hasta katında izole halde yattığı öğrenilirken süreçle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan Rüştü Reçber'in sigara içtiği için bu hastalığı ağır attığı öğrenildi.