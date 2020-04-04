Rüştü için şoke eden iddia! Ağır atlattı çünkü...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü türk sporunda da birçok isme bulaşmıştı. O isimlerden biri de eski milli kaleci Rüştü Reçber'di. Corona virüs ile tedavisi devam eden efsane kaleci için birçok iddia ortaya atılmaya sürüyor. Eşi Işıl Reçber'in karantina kurallarına uymayıp Rüştü'ye virüsü bulaştırdığı söylentilerinin ardından bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...