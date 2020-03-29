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29 Mart 2020, Pazar
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Menajerlik oyununda şampiyon oldu ve öyle bir şey yaptı ki...

Menajerlik oyununda şampiyon oldu ve öyle bir şey yaptı ki...

İskoçya'da yaşayan 20 yaşındaki isimli genç, 14 gündür evinde süren koronavirüs karantinası süresince oynadığı oyununda aldığı mütevazı takımını şampiyon yapınca zaferini gece vakti camda meşaleyle kutladı.

SportBible'a konuşan Towers, İskoç ekibi Hamilton Academical'ı yönettiği oyununda son hafta lider Celtic'in Rangers'a deplasmanda mağlup olmasının ardından Aberdeen'i yenerek yaşadığı şampiyonluğu anlattı.

Sezonun son haftasına taşınan şampiyonluk yarışını anlatan genç, "Kıran kırana bir şampiyonluk yarışının içindeydim. Sezonun son gününde Celtic kaybedince ben Aberdeen'i yenmek zorunda kaldım ve 2-1 yenerek şampiyon oldum." diye konuştu.

Yüksek sesli kahkahalarla evde sevincini kutlarken komşularının kendisini gaza getirdiğini söyleyen Towers, "Ben sadece kahkaha atarak sevineceğimi sanıyordum ama bunu yaparken yan komşularım beni teşvik etti. Sonra camdaki resimleri gördüğümde ne yaptığıma kendim de inanamadım" sözlerini kullandı.

Kişisel twitter hesabından komşusunun çektiği resimleri paylaşan 'ın bu paylaşımı onbinlerce beğeni yağmuruna tutuldu.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 17:04
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