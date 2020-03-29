"İstemiyoruz ama mecbur sahadayız"
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini artırmaya devam ederken birçok spor organizasyonu ve ligde ertelendi. Ertelenmeyen sayılı liglerden olan Nikaragua’da ise maçlar seyircisiz devam ediyor. Futbolcuların çoğu “Profesyoneliz” diyerek çekinseler de sahaya çıkıyor.
Corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse dünya genelinde spor müsabakaları dururken, devam eden nadir organizasyonlardan biri Nikaragua Süper Ligi... Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da şimdilik sadece 2 koronavirüs vakası açıklanırken, Futbol Federasyonu, seyircisiz olması koşulu ile karşılaşmaların oynanmasına izin vermekte. Bununla beraber kulüpler sporcularına herhangi bir zorlamada bulunmazken, dileyenin sahaya çıkmama özgürlüğü bulunuyor. Evinde kalmayı tercih eden oyuncular olduğu gibi maddi nedenlerde devam edenler de mevcut.
'SALGIN KONUŞULMUYOR'
Real Esteli forması giyen Taufic guarch, ESPN'e yaptığı açıklamada "Meksika'daki ailemle konuştuğumda durumun çok ciddi olduğunu görüyorum. Nikaragua'da ise koronavirüs hakkında pek konuşulmuyor. Burada ligi durdurmadılar biz de profesyonel olmaya ve sevdiğimiz işi yapmaya devam etmeye çalışıyoruz fakat elbette ileride neler olacağını bilmemenin verdiği bir gerginlik var. Birçok oyuncu sahaya çıkmak istemedi. Ben sözleşmeme uymak zorundayım. Başkan ayrılmak istersek bizi anlayacağını söyledi. Fakat ben oynamayı seviyorum, aldığım parayı hak etmek istiyorum" dedi.
'DÜZENLi KONTROL VAR'
Öte yandan Nikaragua Ligi'nde yer alan 10 takımın sahipleri de Avrupa'da Sion ve Dinamo Zagreb gibi kulüplerin koronavirüs salgını sürecinde yaptığının aksine, ligin durması halinde sözleşmelerin hükümlerine uyacaklarını beyan ettiler. Nikaragua Süper Ligi'nde Açılış Ligi'ni Walter Ferreti takımı kazanırken, Kapanış Ligi'nde bitime 8 hafta kala Managua lider durumda. Ligde guarch ve Tavano dahil 5 Meksikalı oyuncu bulunuyor.
ÜLKEDE VAKA YOK FUTBOLA DEVAM
Orta Afrika ülkelerinden Burundi'de futbol karşılaşmaları devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon nüfusu bulunan ve henüz resmi bir koronavirüs vakası açıklanmayan ülkenin en üst futbol organizasyonu olan Primus Ligi'nde 26 hafta geride kaldı. 16 takımın yer aldığı ligde Messager Ngozi 54 puanla lider durumda.
- 29.03.2020
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