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01 Şubat 2020, Cumartesi
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’na tam not

Olimpiyat Stadı’na tam not

1. Başkan Vekili , 'ta finaline ev sahipliği yapacak 'nın tam not aldığını söyledi.

1. Başkan Vekili , 'ta finaline ev sahipliği yapacak 'nın tam not aldığını söyledi. Yardımcı, "Stadın tüm altyapısı değişti. Kapasite 72 bin oldu. Tüm koltuklar sahayı görüyor. Bugün bile maç oynanabilir" ifadelerini kullandı.
  1. 1.2.2020
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